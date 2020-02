Sergio Higuita kroont zich tot Colombiaans kampioen voor Egan Bernal

Op het loodzware parcours in Tunja kwam Bernal op 40 kilometer van de finish in een afdaling ten val. De schuiver leverde de Tourwinnaar schaafwonden op aan zijn been. Voorin waren Higuita en Sosa, de ploegmaat van Bernal bij Team Ineos, ontsnapt.

Toen ook Sosa onderuit ging en moest opgeven, stond Higuita er alleen voor. De jonge renner van EF Education First hield zijn tempo vast en reed onbedreigd naar de titel. Egan Bernal was op meer dan een minuut tweede, Higuita's ploegmaat Martinez mocht mee op het podium.

Higuita is een van de grootste talenten van Colombia. Hij maakte vorig jaar zijn debuut in het WorldTour-peloton en won meteen een etappe in de Vuelta. Hij eindigde ook als tweede in de Ronde van Californië.