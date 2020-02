Van Den Bosch: "Thibau Nys heeft de kwaliteiten om mooie carrière te maken"

Volgens Paul Van Den Bosch reed Thibau Nys de perfecte race. "We zagen al van bij het begin dat Thibau goed was. Hij maakte geen fouten en nam op het juiste moment de wedstrijd in handen", zegt coach Van Den Bosch.

Voor de wedstrijd had Thibau Nys nochtans veel stress. "Hij zaagde een beetje zoals zijn vader dat vroeger deed voor een wedstrijd. Maar als ze zagen, zit het goed. Zolang stress voor een positieve drive zorgt, is dat een goede zaak."

"Thibau heeft de stress uiteindelijk omgezet in winnen. Hij heeft de grote stresstest doorstaan. Dat is voor mij vandaag de belangrijkste conclusie."

Is deze wereldtitel het begin van een grootse carrière? "Wereldkampioen worden bij de junioren is mooi. Maar er wacht nog altijd een heel lange weg."

"Ik heb heel lang gewacht om uitspraken durven te doen over de toekomst van Thibau. Maar nu durf ik te zeggen dat hij de kwaliteiten heeft om een mooie carrière te maken in de cross en misschien zelfs op de weg. Want Thibau is explosief", weet Van Den Bosch.

Maar eerst nog de beloftecategorie. "Volgend jaar wordt Thibaus moeilijkste jaar. Dan begint hij als 17-jarige aan zijn eerste seizoen bij de beloften. Thibau zal moeten rijden tegen jongens die 3 à 4 jaar ouder zijn. Maar er zit nog veel rek op bij Thibau."