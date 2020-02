Mikel Landa aangereden op training: "Hopelijk kan ik snel weer trainen"

Mikel Landa vertrok voor een trainingstochtje met een vriend. "Een auto heeft ons langs achteren aangereden en is dan weggereden", doet Landa het verhaal op Twitter. De 30-jarige Bask moest voor onderzoeken naar het ziekenhuis en daar kreeg hij goed nieuws.

"Volgens de eerste onderzoeken is alles oké", zegt Landa nog. "Ik hoop dat ik de komende dagen zo snel mogelijk opnieuw kan trainen." Landa ruilde deze winter Movistar voor Bahrain-McLaren. De voorbije jaren eindigde hij drie keer in de top 10 in de Tour (4e in 2017, 7e in 2018 en 6e in 2019) en twee keer in de Giro (3e in 2015 en 4e in 2019).

Volgens de Spaanse pers is een 42-jarige man aangehouden door de politie naar aanleiding van het ongeluk. Hij zou enkele uren eerder een eerste ongeluk veroorzaakt hebben.