Vannieuwenhuyse en Aerts parkeren hun slee op plek 11 in Zwitserland

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts werkten de 2 runs af in 2'18"55 en waren daarmee 1"37 trager dan de Amerikaanse Kaillie Humphries (2'17"18).

De tweevoudige olympische kampioene was in Zwitserland 16 honderdsten van een seconde sneller dan de Duitse Mariama Jamanka, de regerende olympische en wereldkampioene. De 3e plaats ging naar haar landgenote Stephanie Schneider.

In de Wereldbekerstand is Vannieuwenhuyse na haar zwakste resultaat dit seizoen 12e, met 624 punten. Eerder werd ze 9e in Winterberg, 7e in La Plagne en 7e in Königssee.

Met 1.484 punten staat Humphries momenteel aan de leiding, voor Schneider (1.411) en Jamanka (1.381). De laatste manche op 14 februari in Sigulda (in Letland) wordt beslissend.