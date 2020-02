Tom Waes: "Misschien kunnen Fly en Stijn Lamkel Zé een lesje leren"

De heenmatch op de Bosuil eindigde op 2-1. Dus vroegen we aan 2 Antwerp-supporters (tv-gezicht Tom Waes en acteur/cineast Luk Wyns) en 1 Club-fan (VTM-anchor Stef Wauters) hoe hard ze uitkijken naar de nieuwe confrontatie. En hoe ze over Lamkel Zé denken.

Waarom is Club Brugge - Antwerp zo'n beladen match?

Tom Waes (Antwerp): "Ik ga al 30 of 40 jaar naar het stadion en dat is nooit anders geweest. Als Club Brugge op bezoek komt, is er nog meer sfeer dan gewoonlijk." "Een match tegen Brugge gaat dieper voor de fans. Toen we eindelijk weer naar de hoogste afdeling promoveerden, hadden we het meteen over de matchen tegen Club Brugge. Heerlijk!" Stef Wauters (Club Brugge): "Misschien voor de Antwerp-fans, voor Club is Antwerp iets als Waasland-Beveren (lacht). Nee, het is een duel tussen twee fanatieke en heftige supportersclans. Door de opgang van Antwerp kan je zelfs over een nieuwe klassieker spreken. Liever zo'n match dan een bedaarde wedstrijd." Luk Wyns (Antwerp): "De concurrentie tussen de twee supportersgroepen zorgt voor extra emoties. Bij de fans, maar ook bij de ploeg, want die gretigheid straalt af op het elftal. Dus zie je meer grinta en inzet in een match tussen Antwerp en Club Brugge."

"Voor Club Brugge is Antwerp iets als Waasland-Beveren", lacht Stef Wauters (l).

Wat verwacht je van de match?

Tom Waes (Antwerp): "We spelen op verplaatsing en Club Brugge voetbalt dit seizoen zo goed. Ik vrees ook voor een bikkelharde wedstrijd met veel kaarten." "Tegen andere ploegen durf je al eens, nu heb ik de indruk dat we in eerste instantie vooral geen doelpunt willen slikken. Dan kruip je achteruit en maak je fouten. Echt mooi vind ik zulke gesloten wedstrijden niet, spannend zijn ze wel." Stef Wauters (Club Brugge): "Voor beide ploegen wordt het een belangrijke match, een match die wij gaan winnen. Het wordt een voorsmaakje van de play-offs." Luk Wyns (Antwerp): "Het zou zo zalig zijn als we hen op hun terrein kunnen verslaan. Dat kan, want thuis is het ons gelukt. Dat we een thuisclub zijn dit seizoen? Toeval denk ik. Vorig jaar was het andersom en hadden we eerder last van de enorme ambience op de Bosuil."

Ik vrees voor een bikkelharde wedstrijd met veel kaarten. Tom Waes

Kan Antwerp leider Club Brugge nog bedreigen in de stand?

Luk Wyns (Antwerp): "Het wordt een 6-puntenmatch. Als je nog maar twee jaar in eerste klasse A speelt, vind ik het bijna arrogant om te zeggen dat je kampioen wil worden, maar stiekem zal er wel aan gedacht worden. De ambitie ligt op dit moment vooral in Europa, daar geloven we rotsvast in." Stef Wauters (Club Brugge): "Er kunnen nog momenten zijn dat Antwerp of Gent dichterbij sluipt, maar ik heb er veel vertrouwen in. De kern is kwalitatief ook gewoon het sterkst." "Als we het echt over een concurrent hebben, denk ik dat Club-fans eerder naar Gent dan naar Antwerp kijken, gezien het spelniveau van Gent de laatste weken. Ze zijn heel goed bezig. Maar dan nog, zie ik geen enkel team dat Club Brugge nog bedreigen." Tom Waes (Antwerp): "Antwerp kan Club Brugge sowieso nog bedreigen. In Play-off I halveren ze de comfortabele voorsprong van Club Brugge en ligt het weer dicht bij mekaar."

Antwerp-fan Luk Wyns: "Er zal stiekem aan de titel gedacht worden, maar ik stel Europees voetbal voorop."

Hoe moet Antwerp omgaan met Lamkel Zé?

Tom Waes (Antwerp): "Een onvoorspelbare zot is het, hoog tijd om hem even in de B-kern te laten trainen. Ik ben hem wat beu en zo denken veel Antwerp-supporters. Hij heeft ons Europees voetbal gekost, hij maakt het ons moeilijk in de beker en nu gooit hij nog een keer op de verkeerde manier olie op het vuur voor de wedstrijd van zondag." “Akkoord, hij kan voetballen, maar zo zijn er nog. Denk maar aan Miyoshi of Refaelov. Laat hen maar even spelen en dan kan Lamkel Zé even nadenken, als dat lukt. Let op, ik vind Lamkel Zé een fantastische speler, hij heeft prachtige bewegingen in huis, maar voetballen is meer dan dat." Sporza: "Misschien kan Kamp Waes Lamkel Zé helpen?" Tom Waes: "Fly en Stijn zouden hem alleszins een lesje kunnen leren (lacht)."

Tom Waes: "Fly en Stijn zouden Lamkel Zé een lesje kunnen leren (lacht)."

Luk Wyns (Antwerp): "Lamkel Zé houdt iedereen bezig. Hij drijft mensen tot wanhoop, maar als hij aan de bal komt gebeuren er wonderen." "Soms heb ik het gevoel dat ik naar de reacties van een 6-jarig kind aan het kijken ben. Je houdt je adem in als hij de bal heeft, maar een op twee geeft hij een perfecte pass of scoort hij. Als hij dan iets goed doet, hou je je hart vast dat hij het gaat verknallen." "Wat hij doet, kan niet blijven duren. Ik vond het heel knap dat het incident op de Heizel tegen AZ met de mantel der liefde werd bedekt en Antwerp bleef investeren in Lamkel Zé. Toen al werd geroepen om een onmiddellijke verkoop, maar dit blijft niet duren. Voor de ploeg moet zo iemand heel zwaar zijn." Stef Wauters (Club Brugge): "Wat een enigma! Ik vind Lamkel Zé geniaal, maar het licht gaat ook geregeld uit. Ik hoop als voetballiefhebber dat hij zondag wel speelt. Het kan zelfs nog in het voordeel van Club zijn als hij rood pakt voor een of andere actie." "Maar ik wil hem vooral zien spelen, want dat soort topklasse zien we vaak niet lang spelen op onze velden. Laten we daar nog maar even van genieten."

Ik wil hem vooral zien spelen, want dat soort topklasse zien we vaak niet lang spelen op onze velden. Laten we daar nog maar even van genieten. Stef Wauters

Club Brugge - Antwerp zondag op Sporza

Volg de match in de voetbalapp van Sporza, op onze website of luister zondag naar Sporza op Radio 1.