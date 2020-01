Gisteren in DNA Nys: "Den Amerikaan komt naar mijn witloof kijken"

"Tussen Kerst een Nieuw komt hij naar mijn witloof kijken"

De Amerikaan waarvan sprake is Brooke Watts, organisator van de veldritten in Waterloo en CrossVegas (VS). Hij is van de partij op de wereldbekermanche in Koksijde, iets waar Jaak Cypers heel hard naar uitkijkt. De witloofboer uit Gelrode aarzelt niet om hem uit te nodigen op zijn boerderij.