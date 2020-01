Na de verkenning: "Een van de lastigste WK's" versus "Er is niets moeilijks aan"

Bart Wellens (wereldkampioen 2003 en 2004):

"Het is vlak, maar de hellingen en de steile brug zullen doorwegen. Er zal heel veel veranderen als de eerste druppels vallen. Er kan nog veel kapotgereden worden. Voor wie dit dan iets is? De powermannen. Aerts ziet dit liever dan Iserbyt."

"De ondergrond heeft veel putten, maar het bolt niet. Ik heb ook renners gehoord na de verkenning: je moet macht hebben en blijven duwen. In het wiel rijden, daar ben je niets mee. Je moet je eigen lijn rijden."

"Ik had mijn bedenkingen toen ik naar hier kwam, maar ze hebben er iets moois van gemaakt. Het zal wel iets raars zijn. De ondergrond is een spons. Hier hebben precies overal koeien gestaan. Het zal niet gemakkelijk zijn, zeker met de voorspelde regen."

Sven Vanthourenhout (bondscoach België):

"Er is niets moeilijks aan. Je kon net zo goed in West-Vlaanderen op een weide staan en daar een veldrit organiseren. Dat is niet negatief bedoeld. De beste zal gewoon winnen. Punt."

"Er wordt nog redelijk veel regen voorspeld en het is afwachten wat de regen doet. De eerste rondjes bolden voor geen meter, maar daarna beterde het. De hobbelingen waren weg en er kwam meer snelheid in. Maar het weer zal het weer bepalen, zoals altijd in de cross."

"De schuine kantjes zijn wel vervelend. Voor de profs zit daar geen moeilijkheidsgraad in, maar bij de jeugd moet je daar vooraan zitten."

"De bruggen zijn ook heel steil. Dat weegt door, zeker bij de jeugd. Bij de profs is ook dat niet doorslaggevend. Vooral voor de jeugd ben ik tevreden, want ik had schrik voor nervositeit bij samentroeping. Maar het wordt geen vliegmeeting."