Vangramberen over "Wereldrecord": "Ze moesten me met 8 vasthouden bij schansspringtest"

Wie topsport zegt, zegt de dag van vandaag wetenschappelijke begeleiding. Maarten Vangramberen heeft al heel zijn leven iets met beide. "Als sportjournalist ben ik vaak bezig met de waan van de dag. Welke koers heeft Remco Evenepoel vandaag gewonnen? Wat is het nieuws bij Anderlecht?"

"In "Wereldrecord" gaan we dieper in op topprestaties zelf. Dat heeft me altijd geboeid. Als kind vroeg ik abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften aan mijn ouders. Van de bibliotheek kwam ik terug met boeken over sport én over wetenschap, aan de universiteit studeerde ik sportwetenschappen en als recreatieve sporter hou ik maniakaal mijn gegevens bij."

"Het ergste dat me kan overkomen tijdens het sporten is dat mijn fietscomputer het begeeft. Gelukkig heb ik altijd mijn sporthorloge als back-up. Voor alle duidelijkheid, het is niet de bedoeling van "Wereldrecord" dat ik records of prestaties evenaar."

"Wat we wel doen, is met kleine proefjes aantonen wat het verschil is tussen een absolute wereldtopper en de vele recreatieve sporters in de wereld, zoals ikzelf. Door dingen zelf te testen, kan je vertalen hoe straf een topsportprestatie is."