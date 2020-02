Met je middenlijn scoren of niet? Dit zijn de correcte spelregels van tafelvoetbal

In Café Sport maakt Sporza de komende weken een rondje langs de sportiefste cafés van Vlaanderen om het antwoord te vinden op de vraag of Wesley Sonck de beste cafésporter van het land is.

Voor de reeks Café Sport leggen we de focus op de 5 oersporten uit de Vlaamse cafés: pool, darts, tafelvoetbal, wiezen en tapbiljart

In elk van de 5 afleveringen laat Sonck zich bijstaan door een kampioen uit de specifieke sport.