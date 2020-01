Léon Mokuna (91), een van eerste zwarte voetballers in België, overleden

Retro: Léon Mokuna in 2010: "Heel Vlaanderen kwam kijken naar de eerste zwarte voetballer in België"

Mokuna gold lang als de eerste zwarte voetballer in België, maar later bleek dat in de jaren 30 met Louis Cousin al een zware speler bij Daring CB actief was. La Gantoise, het huidige AA Gent, gaf Mokuna een contract na een indrukwekkende oefenwedstrijd tegen AS Vita Club, een ploeg uit Léopoldville, het huidige Kinshasa.

La Gantoise was niet zijn eerste buitenlandse club. Mokuna speelde van 1954 tot 1957 bij Sporting Lissabon in Portugal. Na een korte terugkeer naar AS Vita Club, waarmee hij een Belgische tournee langs alle grote clubs afwerkte, was Gent zijn volgende voetbalstad. Hij speelde er van 1957 tot 1961 en werd 2 keer clubtopschutter. Van 1961 tot 1966 was hij aan de slag bij Waregem.

De bijnaam van Mokuna was "Trouet", klein gat, omdat hij een keer bij een penalty door het net zou geschoten hebben. Zijn transfer was dus een schot in de roos en al snel volgden meer Afrikanen, als Paul Bonga Bonga (Standard) en Julien Kialunda (Anderlecht), zijn voorbeeld naar de Belgische competitie.



Mokuna verkreeg snel na zijn aankomst in België ook de Belgische nationaliteit en speelde 2 interlands voor de Belgische B-selectie. Tot Rode Duivel schopte hij het niet.

Na zijn actieve spelerscarrière werd Mokuna onder meer bondscoach van Congo. Sinds 1989 woonde hij opnieuw in België. Vorig jaar zette AA Gent hem nog in de bloemetjes bij de boekvoorstelling van "De Gantoise".