Derby tussen LA Lakers en LA Clippers uitgesteld: "Niet klaar om te spelen"

Ondanks het overlijden van Kobe Bryant werd er de voorbije twee dagen wel gewoon gespeeld in de NBA. Maar de derby tussen de LA Lakers en de LA Clippers, voor de Lakers de eerste wedstrijd sinds de tragische dood van Bryant, is wél uitgesteld. De wedstrijd zou normaal dinsdagavond gespeeld worden.

Kobe Bryant speelde zijn hele carrière voor de LA Lakers en de hele Lakers-familie is dan ook bijzonder hard getroffen door zijn overlijden. "De spelers zijn mentaal niet klaar om te basketballen", klinkt het.

De Lakers plaatsten ook een boodschap op hun website: "We willen jullie bedanken voor de overweldigende steun. Dit is een heel moeilijke periode voor ons allemaal. We blijven de Bryant-familie steunen." De volgende wedstrijd van de LA Lakers is de thuismatch van vrijdag tegen Portland.