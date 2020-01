Wilander: "Goffin haalt weer zijn oude niveau, maar hij mag niet te defensief spelen"

Wilander over het mannentoernooi: "Verrast dat jongere generatie het niet beter deed"

"We hebben al veel drama en mooie matchen gekregen op deze Australian Open", zegt Mats Wilander, die het toernooi zelf 3 keer wist te winnen in zijn carrière. "Dat is vooral dankzij Federer en Kyrgios, toch de 2 meest entertainende spelers op de tour." "Ik ben wel een beetje verrast dat de jongere generatie het niet beter heeft gedaan. Al is het moeilijker om de oudere generatie op de Australian Open aan het wankelen te brengen, omdat iedereen dan nog fris en gemotiveerd is." David Goffin haalde de 2e week niet. Hij strandde in de 3e ronde tegen de Rus Roeblev. "Toch heb ik het gevoel dat hij nu weer het niveau haalde van vóór zijn blessures, onder meer aan zijn oog." "Tegen Roeblev had hij wel niet de fout mogen maken om achteruit te kruipen. Je kunt verliezen, maar het gaat ook over de manier waarop. Je mag niet in het defensief gedwongen worden en wachten tot de anderen de fouten maken. Want dat zullen ze niet doen. Dat deed Goffin trouwens uitstekend op de Masters van 2017, toen hij op weg naar de finale Nadal en Federer versloeg."

Navratilova over het vrouwentoernooi: "Verwacht dit jaar nog veel van Gauff"

In het vrouwentoernooi krijgen we in de laatste week een mix van gevestigde waarden en nieuwe namen. "Er zijn een paar oudjes die hun vorm van weleer weer hebben gevonden, zoals Muguruza, Kerber en zelfs Halep, die toch niet veel meer liet zien sinds Wimbledon." "Ook Gauff heeft weer een stap gezet. Van haar zullen we dit jaar nog veel horen, want ze heeft geweldige wapens. Ze moet alleen nog wat consistenter worden." "Het is ook voor het eerst sinds 2009 dat de volledige top 10 de 3e ronde van een grandslamtoernooi heeft gehaald. Dat is toch ook opvallend."

Wilander en Navratilova over Clijsters: "Slagen zijn er nog, alleen moet ze nog in vorm geraken"