Van der Poel: "Ik voel dat ik de punch weer heb, ik ben nu 100%"

Toon Aerts kon, zij het op grote afstand, Mathieu van der Poel het dichtst benaderen. Het leverde hem een 2e eindzege in de Wereldbeker op een rij op. "Ik had heel goeie benen. Ik was al de enige die de versnelling van Mathieu in de eerste ronde kon volgen."

Aerts is eindwinnaar zonder één zege. Een klein smetje? "Het was duidelijk dat ik vooral in het begin van het seizoen wat minder was. Maar plots kwam ik dan toch aan de leiding in bijna alle klassementen. Maar dat viel dan in het water (door zijn val in Namen). De cross in Zolder heeft mij veel pijn gedaan, maar uiteindelijk leverde dat toch iets op."