Roger De Vlaeminck: "Van der Poel kan mijn record in Parijs-Roubaix afnemen"

"Van der Poel is een fantastische renner. Ik ben een bewonderaar van hem. Ik zie een beetje mijn figuur in Van der Poel."

De Vlaeminck: "Ben een bewonderaar van Van der Poel"

Van Impe: "Hopelijk kan ik Evenepoel nog de Tour zien rijden"

Op de boekvoorstelling van Rudy Pevenage was ook Lucien Van Impe aanwezig. De laatste Belgische Tour-winnaar kijkt dit seizoen (zoals zovelen uit) uit naar Remco Evenepoel.

"Veel mensen denken dat Evenepoel mijn opvolger wordt. Maar gemakkelijk zal dat niet zijn", zegt Van Impe. "Evenepoel zal in de toekomst moeilijke tegenstanders tegenkomen in de Tour, denk maar aan de Colombianen."

"Ik hoop wel dat ik nog mag meemaken dat Evenepoel de Tour rijdt", zegt de 73-jarige Van Impe. "Het is nog maar zelden gebeurd dat een jonge gast naar de profs overkomt en zegt dat hij ooit in de Tour wil presteren. De laatste jaren horen we dat renners niet graag naar de Tour gaan, maar Evenepoel heeft er wel heel veel zin in."

"Eerst zal hij de Giro rijden en daar zal Evenepoel veel leren. Ik ben benieuwd hoe hij de hoge cols oprijdt."