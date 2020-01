Loix: "Ogier wordt de grootste uitdager van Neuville om de wereldtitel"

"De eerste 5 à 6 rally's zullen belangrijk worden voor de hiërarchie binnen Hyundai. Dan moet Thierry tonen dat hij de beste is en daarvoor kan hij gebruik maken van zijn ervaring bij Hyundai. Zodra Tänak de auto beter leert kennen en die op hem is afgesteld, zal hij vooraan kunnen meedraaien. Maar in het begin verwacht ik hem nog niet mee te doen voor de zege, anders is hij wel een heel grote kampioen."

De rallywereld kende heel wat verschuivingen in het tussenseizoen: oude getrouwe Citroën heeft zich teruggetrokken, Sébastien Ogier is overgestapt naar Toyota en wereldkampioen Ott Tänak is ploegmaat geworden van Thierry Neuville bij Hyundai.

"Niet makkelijk om samen te werken met Mäkinen"

Tänak zou zich niet genoeg gewaardeerd gevoeld hebben. "Als je net wereldkampioen bent geworden, wil je dat verzilverd zien in een goed contract. Als dat dan niet is zoals je wil, dan kan ik begrijpen dat je opstapt."

Waarom heeft Tänak eigenlijk gekozen voor een overstap naar Hyundai? "We weten dat het niet makkelijk is om samen te werken met (ex-wereldkampioen) Tommi Mäkinen. Hij is een teambaas met veel karakter. Dat zal zijn beslissing beïnvloed hebben."

"Belangrijk dat Neuville goed van start gaat in Monte Carlo"

Zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier nam de plaats in van Tänak bij Toyota. "In het verleden hebben we gezien dat hij zich snel kan aanpassen bij een nieuw team. Bij Citroën won hij meteen in Monte Carlo."

"Ik denk dat Ogier misschien wel de grootste tegenstander van Neuville zal worden." Is het dan nu of nooit voor onze landgenoot? "Dat zou ik niet zeggen. Qua pure snelheid is hij een van de snelsten."

"De top 3 ligt dicht bij elkaar. Het is belangrijk dat Neuville eens goed van start gaat in Monte Carlo. In het verleden maakte hij er vaak een foutje, waardoor hij al meteen punten verloor op Ogier. Als hij nu wel eens goed kan finishen, zet hij een grote stap voorwaarts naar de titel."