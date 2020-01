Wijnants: “Champions League-Brexit dreigt voor Londense clubs”

Gigantische achterstand

In Londen kijken ze de ogen uit naar zoveel machtsvertoon, want ook die andere traditieclub Tottenham heeft nog 33 punten op te halen. De trotse Londense voetballiefhebber kijkt onthutst toe hoe clubs als Leicester, Wolverhampton of Sheffield United zich tussen de "groten" hebben gewrongen.

De Premier League is nog maar aan speeldag 24 (van de 38) toe en de achterstand van beide Londense ploegen op wervelwind Liverpool is gigantisch. Chelsea hinkt 25 punten achterop, Arsenal telt zelfs 35 punten minder. Dat zijn maar liefst 12 winstmatchen en Liverpool heeft zelfs nog een wedstrijd te goed.

Zonder Champions League

Chelsea staat door zijn 12 zeges op plaats 4, maar dat biedt helemaal geen garantie dat in het najaar de Champions League-hymne op Stamford Bridge te horen valt. Meer nog, het zou zomaar kunnen dat er voor de eerste keer in meer dan 20 jaar geen Champions League-voetbal in Londen te zien zal zijn. Een echte CL-Brexit dus voor de Londenaars.

De resultaten van Liverpool zijn uiteraard zelden gezien. Met 64 punten op 66 lijkt het de kaap van 100 punten (het record van Manchester City in 2018) normaal ruimschoots te gaan overtreffen. Dat niemand deze sneltrein kan bijhouden (ook City volgt al 16 punten) klinkt vrij logisch, maar wie naar de verliespunten van de Londense club kijkt, krabt zich toch in de haren.

Het zou zomaar kunnen dat er voor de eerste keer in meer dan 20 jaar geen Champions League in Londen wordt gespeeld.

Chelsea nummer 1 in Londen

Bij Chelsea is de sfeer een stuk minder gespannen. De club mocht in de zomer geen transfers doen, koos dus voor verjonging en met clubicoon Frank Lampard haalde het een vrij onervaren coach binnen.

Vervloekte Emirates

“Dat Arsenal geen kampioen meer wordt, is de schuld van dat nieuwe stadion”, aldus legende Arsène Wenger. “Wij bouwden een nieuw stadion, maar we hebben er nooit onze ziel gevonden. De fans zitten te ver van het veld. We lieten onze ziel achter op Highbury."

Arsenal speelde van 1998 tot 2017 onafgebroken in de Champions League, sinds 3 seizoenen zijn ze veroordeeld tot de Europa League, en het hoeft niet eens meer hard de verkeerde kant op te gaan of in het Emiratesstadion wordt er volgend seizoen geen Europees voetbal gespeeld.

Batshuayi geen supersub

Zaterdag verloor Chelsea in de extra tijd met 1-0 in Newcastle. Het had 70 procent balbezit en schoot 19 keer op doel maar scoren lukte niet. “We moeten opportunistischer zijn in het strafschopgebied”, liet Lampard optekenen. “Zoals zo vaak controleren we de match, maar de realiteit is dat we in de beslissende zone niet doortastend genoeg zijn."

Mitshy Batshuayi mocht voor de 13e keer invallen maar in de 10 minuten speeltijd kon hij ook geen bakens verzetten. Met 1 doelpunt in de Premier League en 1 goal in de Champions League kan de Rode Duivel zeker geen supersub genoemd worden.

Batshuayi delft al het hele seizoen het onderspit tegenover de jonge Tamy Abraham (13 goals) en het is lang niet zeker of hij over 2 weken nog in Londen vertoeft. Chelsea mag immers een nieuwe spits onder contract zetten nu het transferverbod is opgeheven.

Chelsea is druk in de weer om Timo Werner bij RB Leipzig los te weken, maar de kans dat dat nu al lukt lijkt miniem. Werner, momenteel met 20 goals topschutter in de Bundesliga, wil eerst Duits landskampioen worden en eventueel dan pas naar Engeland verhuizen.

Ook Edinson Cavani zou te kennen gegeven hebben dat hij PSG wil verlaten voor een avontuur in de Premier League. (lees voort onder tweet)