Goed nieuws voor Chelsea: TAS heft transferverbod op

Chelsea werd begin 2019 door de FIFA een transferverbod van één jaar (twee transferperiodes) en een boete van zo'n 500.000 euro opgelegd. Daarmee werd de club gestraft voor het overtreden van de regels bij de transfers van 29 minderjarigen. Chelsea mocht wel nog spelers verkopen. Zo kon het afgelopen zomer Eden Hazard nog kwijt aan Real Madrid voor een slordige 100 miljoen euro.

De Londense club ging bij de FIFA in beroep tegen de sanctie maar ving daar bot. Hun beroep voor het TAS is nu, 8 maanden na de uitspraak, wel succesvol gebleken. Het TAS volgt Chelsea en halveert de strafmaat van de FIFA. Zo kan de club van coach Frank Lampard in de komende transferperiode in januari opnieuw transfers doen. Ook de boete wordt gehalveerd.

Het TAS communiceerde dat Chelsea "in een aanzienlijk kleiner aantal gevallen de regels overtrad, in tegenstelling tot wat de FIFA beweerde". Bovendien werden de overtredingen ook veel minder ernstig beschouwd dan eerder verondersteld.