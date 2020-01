Julie De Wilde (17) combineert veld, weg en baan: "Hoe lastiger, hoe liever"

Wat Evenepoel en De Wilde nog gemeenschappelijk hebben, is een dosis talent. Zo werd De Wilde al vicewereldkampioene op de weg deze zomer . Maar De Wilde combineert wel veel meer: veldrijden, wegwielrennen en baanwielrennen. "Ik vind dat ik op mijn leeftijd nog niet echt moet kiezen. Ik zoek nog uit wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Plezier is het belangrijkste. Ik rijd het meest op de weg, de cross en de piste zijn aanvullend. Daar leer ik de techniek."

"Daarom ben ik bij een wielerclubje gegaan om mijn eerste koers te kunnen rijden. Ik reed eerst mee bij de B-groep, samen met mijn mama, maar ik was te snel en dan ben ik in de A-groep gaan fietsen bij mijn papa. Ook dat tempo werd al snel te traag en zo ben ik beginnen te koersen. Nu rijd ik mijn tweede volledige seizoen."

Wat hebben Julie De Wilde en Remco Evenepoel, twee jonge Belgische talenten, gemeen? Ze hebben allebei een verleden als voetballer. "Ik speelde bij Laarne, bij de jongens. Ik was redelijk goed, want ik mocht naar AA Gent of Zulte Waregem, maar ik kroop op de fiets en had meteen de wielermicrobe te pakken."

Hoe lastiger, hoe liever want in een peloton rijden is nog moeilijk voor mij door een gebrek aan techniek.

"Het WK in het veld is een vraagteken, maar dat op de weg staat met stip aangeduid"

De Wilde mag in haar categorie ook mee naar het WK veldrijden. "Ik kan niet inschatten wat ik daar kan bereiken. Op het EK had ik al heel snel pech, dus ik heb geen referentie. Het is een groot vraagteken, maar ik ga mijn best doen."

"Ik heb nog veel marge in het veld, want het verschil in techniek met de andere meisjes is groot. Het BK win ik bijvoorbeeld puur op kracht. Ik train niet zo veel met mijn crossfiets, eerlijk gezegd. Het merendeel van mijn tijd gaat naar de weg, maar ik probeer de rest ook wel bij te schaven. Ik zie mijn crosscarrière dan ook niet op korte termijn. Ik hoop jaar na jaar te blijven groeien."

En wat zijn haar ambities in de andere disciplines? "Op de baan wil ik me vooral concentreren op de individuele en de ploegenachtervolging. Dat is plezant."

"De weg? "Er komt een heel zwaar WK aan (in Zwitserland, red) en dat staat met stip aangeduid. In het peloton rijden, is vaak nog moeilijk voor mij door mijn gebrek aan techniek. Dus hoe lastiger, hoe liever ik het heb. Dan komt de beste meestal naar boven."