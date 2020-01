Australian Open neemt maatregelen tegen luchtvervuiling

De organisatoren van de Australian Open beschikken over een systeem waarme ze tijdens het toernooi de luchtvervuiling in Melbourne, veroorzaakt door de zware bosbranden in het land, zullen meten.

Als een bepaald niveau bereikt wordt, zullen wedstrijden uitgesteld worden. Door de giftige rook boven de Australische stad moesten eerder al kwalificatiewedstrijden verschoven worden.

Wedstrijden zullen uitgesteld worden als de fijnstofconcentratie van PM2,5, deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer, hoger is dan 200 microgram per kubieke meter lucht. Bij waarden tussen 97 en 200 is er overleg tussen de organisatoren en de toernooidokters om te zien of er gespeeld kan worden.