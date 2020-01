Daar zijn de (gigantische) olympische ringen in Tokio

Volgende week vrijdag zijn we exact 6 maanden verwijderd van de openingsceremonie in Tokio. Op vrijdag 24 juli gaan in de Japanse hoofdstad de Spelen van de 32e olympiade van start.

In de schaduw van de Regenboogbrug verschepen de Japanners momenteel de olympische ringen. Een spektakel, want het symbool is 15,3 meter hoog en 32,6 meter breed.

Na de Olympische Spelen maken de ringen plaats voor het symbool van de Paralympische Spelen. Die gaan van start op 25 augustus.