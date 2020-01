Maes: "Op een half veld is Kim Clijsters momenteel al wereldtop"

De laatste rechte lijn van de derde comeback van Kim Clijsters is ingezet. De pers mocht even een trainingsmoment aanschouwen, maar hoe ver staat ze nu werkelijk? Haar begeleidingsteam schetst voor Sporza een beeld.

Maes: "Comeback is geslaagd als ze matchen op hoog niveau wint"

Carl Maes kent Kim Clijsters al heel lang. Ook nu staat hij zijn pupil bij om een succes te maken van haar derde comeback. "Ik durf te zeggen dat Kim op dit moment op een half veld, waar ze links en rechts binnen haar comfortzone kan blijven en niet in alle hoeken moet duiken, al top van de wereld is. Gemakkelijk top 50." "Tegen goede tennissters als Elise Mertens en anderen zie je dat haar niveau op een halve baan ontzettend hoog is. Maar piekbelastingen heeft ze nog niet gedaan. Daar hebben we nu nog 6 weken voor om aan te werken voor haar eerste match." In Monterrey, waar ze begin maart haar comeback wil maken, zal ze natuurlijk wel die hoeken in gestuurd worden. "Dat zal uitdagingen met zich meebrengen", zegt Maes. "Hoe ze daar mee zal omgaan, dat zijn de vragen die voorlopig onbeantwoord blijven." Na haar eerste comeback won Clijsters meteen het eerste toernooi: de US Open. "Dat lijkt me niet realistisch nu. Daarvoor is de periode van afwezigheid te lang geweest. Anderzijds mag je nooit nooit zeggen met een onwaarschijnlijk talent, natuurlijk." "Maar zelfs op lange termijn moet je voorzichtig zijn. Serena heeft het nu ook moeilijk om nog te winnen. Voor alle duidelijkheid, grandslamtoernooien zijn niet de reden dat Kim opnieuw is beginnen te tennissen. We mogen spreken van een geslaagde comeback als ze enkele matchen van het hoogste niveau kan winnen." "Ik kan me gedeeltelijk wel vinden in de mensen die zeggen dat het iets zou zeggen over het niveau van het vrouwentennis als Kim meteen opnieuw zou meedraaien aan de top. Anderzijds is zij een uitzonderlijke speelster. Niet zo maar een speelster uit de top 100 van vroeger. En in de breedte is het niveau bij de vrouwen veel hoger geworden. De top 50 is nu veel beter dan vroeger."

Hemmes: "Niemand van 35 jaar met 3 kinderen heeft dit eerder gedaan"

Wie het ook allemaal vanaf de eerste rij meemaakt, is Fred Hemmes Jr., de nieuwe coach van Kim Clijsters. Clijsters liet op de mediadag zien dat ze nog altijd over kracht en balgevoel beschikt, maar toch kan er nog heel veel beter. "Op alle vlakken moet ze nog beter worden en ik heb ook echt het gevoel dat het elke dag wat beter gaat sinds haar knie oké is. Haar lichaam is natuurlijk anders dan 10 jaar geleden. En het tennis gaat sneller, dus het wordt afwachten hoe haar lichaam reageert", zegt Hemmes. "Haar typische spreidstand? Die ziet er spectaculair uit, maar we zullen wel zien of het nog verstandig is om die te doen in de toekomst." "We hebben geen manuscript van hoe we deze situatie moeten aanpakken. Niemand van 35 jaar en 3 kinderen heeft dit eerder gedaan. We weten natuurlijk allemaal dat Kim een verschrikkelijk groot talent is. Haar drive zal de doorslag geven over waar ze kan komen. We moeten wedstrijden zien om daar een eerlijk oordeel over te geven."

Kinesist: “Kim sprak bijna elk jaar over een comeback”

Kinesist Sam Verslegers is niet verbaasd dat hij weer met Kim Clijsters aan een topcarrière werkt. “Bijna elk jaar heeft ze me wel eens gevraagd of ze niet opnieuw zou beginnen. “Waarom zou je het nog een keer doen?”, vraag ik haar dan. En dan is het snel duidelijk dat ze die uitdagingen mist. Voor het publiek klinkt dat misschien onlogisch, maar ik begrijp Kim dat ze het wil proberen.” “Ondertussen zijn we al enkele maanden aan de slag”, gaat Verslegers voort. “We trainen zo hard mogelijk om binnenkort het gevecht met de jeugd aan te gaan. Het is moeilijk in te schatten waar Kim nu staat, omdat ze alleen maar getraind heeft. De fysieke testen voorspellen wel veel goeds. De blessure die ze opliep ligt 99% achter ons, we liggen op schema.” “In het verleden verliep de voorbereiding ook niet altijd vlekkeloos. Dat ze bij haar vorige comeback meteen de US Open won, was dan ook fenomenaal. Nu willen we ze zo competitief mogelijk aan de start brengen en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Conditietrainer: “Bijna tijd om het tennisbeest los te laten”