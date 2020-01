Stapje per stapje: Eden Hazard verschijnt weer op het trainingsveld

Eden Hazard viel op 26 november uit in de Champions League-match tegen PSG na een charge van Thomas Meunier. Hazard liep een letsel aan zijn enkel op en kwam sindsdien niet meer in actie.

Real Madrid mikte op een rentree in de Supercup van vorige week in Saudi-Arabië, maar Hazard stapte niet mee op het vliegtuig voor het lucratieve tripje.

Op zijn rentree wordt nog geen datum gekleefd, maar Real Madrid meldt op Twitter dat Hazard stappen zet in zijn herstelproces. Hazard werd op het trainingsveld gesignaleerd, al is het niet duidelijk of het ook om groepstrainingen met de bal ging.

Real speelt deze maand in de competitie nog tegen Sevilla, Valladolid en Atletico Madrid. Eind februari volgt de eerste achtste finale in de Champions League tegen Manchester City in Bernabeu.