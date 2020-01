Nederlandse beloftekampioen krijgt 3-jarig profcontract van Pauwels Sauzen-Bingoal

Bij de beloften is Ryan Kamp dit seizoen een van de betere crossers. De 19-jarige Nederlander kroonde zich tot nationaal kampioen en telt ook zeges in Ronse en Brussel.

Kamp rijdt bij de jeugdploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal en wordt nu beloond voor zijn successen. "We leerden ondertussen dat Ryan een teamspeler is. Dat is belangrijk binnen de filosofie van onze ploeg", legt ploegmanager Jurgen Mettepenningen uit.

"Ik geloof volop in de kwaliteiten van Ryan. Hij presteert heel regelmatig bij de beloften, wat bewijst dat hij toekomst heeft. Dankzij dit driejarig profcontract krijgt Ryan nu de mogelijkheid om zich nog meer op zijn sport te focussen en zich nog meer te ontwikkelen. Maar hij zal momenteel wel blijven crossen bij de beloften."

Ook Kamp zelf is in de wolken met zijn eerste profcontract. "Ondanks de kleine taalbarrière die er in het begin was met de West-Vlamingen, voel ik me prima binnen dit team", knipoogt Kamp.

"De stap die ik dit seizoen heb gezet, is een stukje groter dan ik had verwacht. Ik wil de stijgende lijn voortzetten. Dit contract biedt me extra vertrouwen en rust."