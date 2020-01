Goots en Bistiaux: "Dat Mbokani genoemd wordt, toont hoezeer Antwerp verrezen is"

In de loop der jaren viel wel al eens een Antwerp-naam in de dagen voor het Gala van de Gouden Schoen. Goots: "Cisse Severeyns of Hans-Peter Lehnhoff waren eens kandidaat, maar niet echt favoriet. Volgens mij gaat het tussen Mbokani en Vanaken. Ik denk dat dat voor de club een enorme boost zou zijn. Maar ook voor hemzelf, als je op die leeftijd (34) die Schoen nog kunt pakken. Hij zou het trouwens verdienen."

Patrick Goots was net als Mbokani een aanvaller en tussen 1999 en 2004 goed voor 83 doelpunten in 153 wedstrijden voor rood-wit. "Mocht Mbokani de Gouden Schoen winnen, zou dat een schitterende zaak zijn voor Antwerp, de club en het publiek."

Paul Bistiaux was decennialang secretaris van stamnummer 1. Hij zag de vorige Gouden Schoen van Antwerp - Van Moer - nog voetballen. "Het feit dat Mbokani een grote kanshebber is, toont aan hoezeer de club verrezen is. Dat Mbokani in aanmerking komt, is voor de club fantastisch en voor het voetbal in Antwerpen formidabel."

Goots: "Antwerp kan Mbokani niet missen"

Dieumerci Mbokani streek in de zomer van 2018 op de Bosuil neer en groeide meteen uit tot een sleutelspeler. Vorig seizoen werd de ex-speler van Anderlecht en Standard Antwerps topschutter met 14 goals, dit seizoen zit hij aan 19 stuks in alle competities.

Goots schetst het belang van Mbokani: "We kunnen hem niet missen en hebben geen vervanger voor hem. Gano heeft het een paar keer goed gedaan, maar dat is nog niet de Mbokani die wij kennen. Hij is heel belangrijk in het aannemen van de bal, hij heeft een aandeel in ik weet niet hoeveel doelpunten. Hij is met 14 goals topschutter in de competitie, maar heeft ook veel assists. Voor mij is hij dé topper van deze ploeg."

Is Mbokani al een legende bij Antwerp? Voor Bistiaux wel, en die heeft wat gezien in zijn jaren bij de club. "Ik denk dat hij dat wel zal zijn. Hij draagt alvast de kleuren." Goots beaamt volmondig: "Ik zet hem bij de grote legendes van Antwerp. En dan tel ik hem bij Ratko Svilar of Hans-Peter Lehnhoff. Wat hij hier presteert, is legendewaardig."