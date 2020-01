Jan Ceulemans: "Hans Vanaken bevestigde, daarom is hij mijn nummer 1"

Morgen/woensdag wordt de 66e Gouden Schoen uitgereikt, in de aanloop zocht Sporza Jan Ceulemans op. De oud-spits won zelf 3 keer de Gouden Schoen: in 1980, 1985 en 1986. Ook hij zette toen de lijnen uit bij Club Brugge. Het palmares van Ceulemans is natuurlijk nog groter, maar toch zijn er wel wat gelijkenissen tussen hem en Vanaken. “We zijn allebei leiders zonder al te veel te praten, dat doen of deden we vooral met onze voeten,” zegt Ceulemans. “En dan krijg je respect, dat was in mijn tijd zo en dat zal nu ook wel zo zijn, al ken ik Hans nog niet zo goed. Tijd voor een dubbelinterview? Misschien na z’n tweede Gouden Schoen, wie weet", lacht "de Caje". “Op het veld zie je ook dat vrij veel aanvallen bij Club Brugge langs Vanaken verlopen. Bij mij was dat vroeger ook zo. Fysiek sterk en regelmatig voor doelpunten en assists zorgen: dat ook ja. Alleen is Hans misschien technisch iets sterker dan ik.” En nog een parallel: Ceulemans bleef Club Brugge eeuwig trouw en Hans Vanaken is ook nog altijd niet naar het buitenland. “Absoluut. Ik denk dat de kans wel bestaat dat hij gewoon in Brugge blijft. Hij voelt er zich duidelijk goed. En oké: je kan in het buitenland meer verdienen. Maar als topper in België zit je toch ook wel goed op dat vlak.”

"Als Vanaken toch vertrekt, zou de Bundesliga goed zijn voor hem"

Dus moet Vanaken Club enkel verlaten voor iets echt heel moois? “Inderdaad. Al verbaast het mij in zekere zin wel dat er, zoals hij zelf zei, niet echt serieuze aanbiedingen voor hem zijn geweest." "Al kan dat toch weer veranderen mocht hij een 2e Gouden Schoen winnen. En dan zal hij alles goed moeten afwegen, want wellicht zitten de echte topclubs niet te wachten op hem, zal het eerder een middenmoter zijn uit een grotere competitie." "Waarom hij nog niet werd opgepikt? Wellicht omdat de topclubs niet in hem geloofden toen Hans wat jonger was. Sommige beloftevolle Belgen hebben in het buitenland ook een tussenstap gezet, om daarna naar een topper te vertrekken, dat gaat dan vaak makkelijker.” Stel dat Hans Vanaken het toch doet: welke competitie past dan bij hem? “Dat is dan toch de Bundesliga. Daar komt die ruimte altijd, hij is fysiek sterk en ook nog eens technisch goed.” "Maar zijn grootste kwaliteit is dat hij altijd het overzicht behoudt. Het is ook een heel slimme speler. Kijk maar eens hoeveel doelpunten hij maakt met zijn hoofd: hij staat altijd op de juiste plaats in de zestien. Als je Vanaken wegneemt en vervangt door een gewone voetballer: Club zal dat meteen voelen. En deze ploeg heeft zo’n speler nodig.”

Ceulemans: "Ik had tegen Diagne in Parijs gezegd: "Hier die bal""

En toch blijkt er 1 klein verschilpuntje tussen Ceulemans en Vanaken, wanneer we het strafschopincident met Diagne bij PSG ter sprake brengen. “Ik zou gezegd hebben: "Hier die bal", lacht Ceulemans. ”Soms gaf ik de bal wel aan Degryse of Farina, als die bijvoorbeeld topschutter konden worden en als we pakweg 4-0 voorstonden. Maar dit was een andere situatie. Ik ken Diagne natuurlijk niet goed, maar hier was ik toch wat verrast. In zulke wedstrijden moet je die verantwoordelijkheid nemen, ruzie of niet.”

"Ik kies voor Vanaken omdat hij bevestigd heeft"

En wat met de Rode Duivels? “Je kan Vanaken zeker gebruiken, maar of hij veel zal spelen… Tegen "Janneke en Mieke" in de voorronde viel Vanaken zeker niet uit de toon. Dat is dus tegen zwakke teams, maar daar kon hij natuurlijk ook niet aan doen." "Maar: met deze lichting Duivels wordt het moeilijk. Dat zal hij ook wel beseffen. En als je hem dan toch gebruikt, is het centraal achter de spitsen." En dan is er de hamvraag: wint Hans Vanaken de Gouden Schoen? “Er zijn duidelijk 2 topfavorieten, Mbokani en Vanaken. En het verschil zal klein zijn. Maar ik zet Vanaken op 1. Omdat hij weer bevestigd heeft." "Ik heb mij laten wijsmaken dat ik in de jaren 80 de laatste was die 2 keer na mekaar de Gouden Schoen heb gewonnen. Dat bewijst hoe moeilijk dat is, omdat de meeste winnaars nadien een dipje hebben. Hij niet, hij speelt al een paar jaar op zo’n hoog niveau." "Hij mag er trots op zijn dat hij niet bezweken is onder de druk van de Gouden Schoen. Meer zelfs: altijd zeer constant en degelijk gepresteerd, plus dan nog eens wat doelpunten in de Champions League. Hier in België is hij één van de betere voetballers, zo niet de beste.”

De Gouden Schoen 2019 is voor Hans Vanaken.

De top-3 van Jan Ceulemans voor woensdag:

Hans Vanaken (Club Brugge) Dieumerci Mbokani (Antwerp) Leandro Trossard (Genk)