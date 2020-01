Paul Herygers: "Van Aert kan zilver winnen op WK veldrijden"

De leukste vragen en antwoorden:

Frederik Declerck: Hoe is Mathieu VDP te verslaan op het WK?

Paul Herygers: "Ik moet nu een positief antwoord geven. Maar dat is zo moeilijk. Als ik mijn fantasie mag gebruiken, dan is Van der Poel langs alle kanten te verslaan. Maar de realiteit is totaal anders. Van der Poel is zó goed. Als de anderen nog maar kijken naar hem, gaan ze door hun knieën. Het Belgische blok? Dat is minder stevig dan een Lego-blokje."

Maxime Moons: Wat is voorlopig je favoriete moment van het veldritseizoen?

Paul Herygers: "Zouden we het niet zoeken in eigen midden en voor het BK veldrijden gaan? Iemand die piekt naar 1 uur op een jaar en het dan met veel brio afmaakt. Het was wel niet het spannendste BK. Sweeck heeft één schot gelost en dat volstond."

Noah Dom: Eet je graag spaghetti, Paul?

Paul Herygers: "Zeker als de spaghetti van de hand van mijn vrouw is. Bij mij mag er wel maar 1 soeplepel saus liggen op de spaghetti. Er mag absoluut geen kaas bij. Ik hou het graag naturel."

Nico Schabon: Wat zou Remco Evenepoel in het veld kunnen?

Paul Herygers: "Niks (lacht). Gelukkig heeft Remco andere dingen waarop hij zich kan focussen. Misschien dat hij ooit wel eens voor de gelegenheid zal meedoen aan een veldrit. Maar mag hij dat wel van Lefevere?"

Chantal Björn: Is Tim Merlier een podiumkandidaat voor het WK?

Paul Herygers: "Ik kijk altijd vol bewondering naar Tim Merlier. Een loepzuivere crosser is hij niet. Maar Merlier kan zo hard rijden. Als we in Zwitserland een snel parcours krijgen met veel rechte stukken, kan Merlier op het podium eindigen. Als hij een superdag heeft en de liefde nog even groot is, dan mag hij dromen van die medaille."

Bjorn Lison: "Wordt Wout van Aert nog de oude? En kan hij een rol spelen op het WK veldrijden?

Paul Herygers: "Wout zal nu dat percentage dat hij tekortkomt wegwerken. De stap om 2e te worden is klein voor hem. Hij heeft nog 3 weken om een stap te zetten. Ik denk dat hij goed uit die 3 weken zal komen. Volgens mij kan Van Aert zilver veroveren op het WK."