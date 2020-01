Belgische corijder wint rit in Dakar: "Dragen zege op aan Paulo Gonçalves"

Ook Serradori dacht aan de onfortuinlijke Portugese motorrijder. "Ik draag de zege op aan hem, want ik ben een oud-motorrijder. Het is niet makkelijk om gemotiveerd te zijn na zo'n dag, maar we zijn 2 strijders in de auto."

Lurquin belichtte de sportieve prestatie van de dag: "Mathieu maakte er een 100 procent perfecte rit van. Hij was heel snel en we werden ook wat geholpen door de sporen in het zand. Dat was perfect. Ik heb hem geholpen om op het goede spoor te blijven."

"Wij zijn heel tevreden. Wij werken allebei al 15 jaar om resultaat te halen en voilà: vandaag winnen we een Dakarrit. Dat maakt ons heel gelukkig."

Serradori had nog een woordje van lof voor onze landgenoot in petto: "Ik kan niet snel rijden zonder een goeie navigator. Deze overwinning heeft Fabian dik verdiend."