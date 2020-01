"En zo ligt alles in 1B nog wat meer op een zakdoek"

De spanning stijgt ten top in 1B, waar 7 van de 8 teams in de tweede periode op amper 3 punten van elkaar staan. De strijd om het tweede finaleticket woedt volop. Aan het staartje geeft Lokeren zich dan weer nog niet gewonnen, zo stelt onze 1B-analist Karel Fraeye vast.

Alles nog wat meer op een zakdoek

Zowat alle ploegen trokken in de winterstop op stage om zich voor te bereiden op de laatste acht wedstrijden. Die zullen bepalen tegen wie OH Leuven de promotiefinale mag afwerken en ook welke twee clubs gedoemd zijn tot de "best-of-five" eindronde

om te bepalen wie degradeert naar het amateurvoetbal. En lag alles eind 2019 zowat nog open, de eerste speeldag in 2020 legt alles nog wat meer op een zakdoek. Zowaar 7 van de 8 ploegen staan op slechts 3 punten van elkaar in de strijd om het tweede finaleticket. De tweede periode is precies halfweg en de clubs zullen elkaar nog allemaal één keer bekampen in de resterende 7 competitiewedstrijden. Dat klassement toont nogmaals aan hoe klein de verschillen zijn tussen alle Proximus League-ploegen. Sommige kernen beschikken over enorme voetballende kwaliteiten en andere kernen koppelen degelijke voetballers aan een uitstekende team- en wedstrijdmentaliteit.

Stand 1. Beerschot 12 punten 2. Westerlo 10 3. Lommel 10 4. OH Leuven 10 5. Roeselare 10 6. Union 9 7. Virton 9 8. Lokeren 5

Alsof er telkens 11 andere spelers stonden

Het was in ieder geval een bijzonder gek voetbalweekend in 1B. Beerschot scoorde tegen Roeselare heel snel de 1-0 en domineerde de eerste helft op het Kiel compleet, maar kwam dan zelf gedurende een volledige tweede helft nooit onder de druk van de West-Vlamingen uit. Alsof beide ploegen elk 11 andere spelers het veld hadden opgestuurd.

Euforie bij OHL

Eenzelfde verhaal in Union-OH Leuven, waar Leuven eigenlijk de volledige controle had over de eerste helft en door de nodige efficiëntie met een 0-2-voorsprong kon gaan rusten.

Maar in de tweede helft werden de Leuvenaars door Union echt helemaal zoek gespeeld en na de 2-2 was het wachten op het nekschot voor de Leuvenaars.

Trainer Euvrard gokte met het inbrengen van sluipschutter Perbet en zijn risico

werd beloond: bij hun enige kans in de tweede helft haalde Perbet de trekker genadeloos over. Euforie bij OHL en frustratie bij Union. Emoties die beide ploegen deze week zullen meenemen in hun voorbereiding op een belangrijke speeldag (Beerschot-Union en OH Leuven-Westerlo).

De inbreng van Overmeire

De winterstop heeft voor Sporting Lokeren in ieder geval ontzettend veel deugd gedaan. Waar niemand de Waaslanders zag stunten in Virton gingen de mannen van Stijn Vreven toch maar mooi met de winst naar huis en daar viel wel wat over te zeggen. Het werd de grote terugkeer van clubicoon Killian Overmeire, die na bijna een jaar blessureleed direct aan de aftrap verscheen. Overmeire speelde zijn hele carrière in de hoofdmacht van Lokeren en moet ontzettend hebben afgezien hoe zijn club was afgegleden. De 34-jarige middenvelder brengt de Waaslanders naast zijn bakken ervaring in ieder geval ook nog een dosis wedstrijdmentaliteit bij waar het vele spelers aan ontbrak. Ook voor de supporters is zijn terugkeer belangrijk. Al wordt het voor Overmeire geen evidentie om in die korte tijd direct het ideale wedstrijdritme te vinden en aan te houden, toch zullen zijn aanwezigheid en coaching op het veld belangrijk zijn voor de andere spelers. Vaak gebeurt het dat spelers na een lange inactiviteit vol adrenaline meteen kunnen starten met een sterke

prestatie, maar dan een logische terugval krijgen om geleidelijk aan opnieuw

het juiste ritme en niveau te pakken en te houden.

Lokeren met nieuwe naam in doel

Na nog geen halfuur spelen stonden de Waaslanders zondagnamiddag op een verrassende 0-2-voorsprong.

Efficiënt, want echte andere kansen waren er niet echt te bespeuren. Logisch, want Virton stond ontzettend laks te verdedigen op beide doelpunten. Bij Lokeren stond voor het eerst de lange Théo Defourny in doel als sluitstuk. De 27-jarige Belgische doelman was de voorbije jaren de sterkhouder van AFC Tubize, maar pakte pas nu door omstandigheden zijn eerste basisplek. Dat Defourny meteen tot man van de match gekroond kan worden, biedt perspectieven. Hij slaagde er tot driemaal toe in om de Luxemburgers van een gemaakt doelpunt te houden en voorkwam zo dat Virton vroeger tot de aansluitingstreffer kwam. Dat hij vastberaden en ambitieus is om zijn stek vast te houden, bewees zijn lichaamstaal wanneer Ribeiro Costa de thuisploeg na een prachtactie op 1-2 bracht in de slotminuut. Defourny kon zijn ontgoocheling niet verbergen toen hij zijn eerste Lokerse clean sheet de mist zag ingaan.

Komende vrijdag is het Lommel-Lokeren