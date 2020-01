RETRO: Laurens Sweeck heeft klavertjevier Belgische truien beet

Nieuwelingen 2009: Met tweelingbroer op podium

De pas 15-jarige Laurens Sweeck maakt indruk bij de nieuwelingen op het Belgisch kampioenschap in Ruddervoorde. Als enige vliegt hij door de zandbak, na een ronde heeft hij de wedstrijd al in een beslissende plooi gelegd. Op het podium ziet Sweeck zijn tweelingbroer Diether terug. Hij pakte zilver op 18 seconden van Laurens.

Junioren 2011: Eerste keer solo op strand van Antwerpen

Acht jaar geleden doet de 17-jarige Laurens Sweeck zijn kunstje van gisteren al een keer voor. Bij de junioren gaat de topfavoriet meteen solo. Jens Vandekinderen en Daniel Peeters komen in de finale nog een keer piepen, maar met een nieuwe versnelling in het zand verzekert Sweeck zich van zijn tweede Belgische driekleur.

Beloften 2013: Op tactiek voorbij Vermeersch/Van Aert

Ook in Mol mag Laurens Sweeck (19) zich uitleven in het zand. Gianni Vermeersch gaat verschroeiend van start, maar in de tweede ronde neemt Sweeck het heft in handen.

Op de zandstrook, net voor de materiaalzone, slaat hij zijn slag. Sweeck wisselt - een tip van Sven Nys - terwijl Vermeersch en Van Aert blijven lopen. Het levert de underdog enkele meters voorsprong én een eerste seizoenszege op.