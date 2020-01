Keniaan Kipruto verbetert wereldrecord 10 kilometer

De 20-jarige Kipruto snelde naar de zege in 26'24", waarmee hij 14 seconden sneller was dan de Oegandees Joshua Cheptegei. Die liep zijn wereldrecord zes weken eerder in dezelfde stad, maar op een ander parcours. Bernard Kimeli, een landgenoot van Kipruto, werd tweede in 27'12".

De Zwitser Julien Wanders eindigde meteen daarna als 3e in 27'13", een verbetering van zijn Europees record met 12 seconden.