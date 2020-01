Bob Jungels rijdt ook Strade en Roubaix: "Maar de Ronde is mijn grote doel"

1e in Kuurne-Brussel-Kuurne, 3e in Dwars door Vlaanderen en 5e in de E3 Binckbank Classic. Bob Jungels deed het vorig jaar uitstekend in de Vlaamse klassiekers. En dat smaakt naar meer.

"Ik heb mezelf verbaasd in het voorjaar en reed enorm sterk. Dat was mede dankzij de ploeg, want die nam me op sleeptouw op wegen die ik niet goed kende. In 2020 is mijn grote doel de Ronde van Vlaanderen."

Jungels start zijn Vlaamse campagne in het openingsweekend. Daarna rijdt hij de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, de E3 Harelbeke en dus de Ronde van Vlaanderen.

"Ik zal ook meedoen aan Parijs-Roubaix. Ik was er al eens bij in mijn eerste jaar als prof en ik keer nu graag terug", zegt Jungels, die als belofte Parijs-Roubaix won in 2012 voor Yves Lampaert.

Jungels rijdt in tegenstelling tot vorig jaar geen Giro. Vorig jaar draaide het vierkant in Italië en eindigde hij maar 33e. "Uit die ervaring hebben we lessen getrokken. Ik had te veel gekoerst en getraind en was compleet leeg in die Giro. Uit respect voor de ploeg reed ik die wedstrijd nog uit, maar dat was niet slim, want de rest van het seizoen kwam ik nooit meer op niveau."

Wel staat Jungels op de longlist voor de Tour de France. "Ook daar denk ik niet aan een klassement, maar jaag ik op een ritzege", besluit de Luxemburger.