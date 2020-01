Ex-wereldrecordhouder marathon geschorst voor dopingvergrijpen

Wilson Kipsang is allerminst een kleine garnaal in het marathonwereldje. In 2012 won hij brons op de Olympische Spelen, een jaar later zette hij het wereldrecord op 2u03'23". Dat was de 1e van 4 keer dat hij onder 2u04' zou lopen. Kipsang is ook de enige actieve sporter die huidig wereldrecordhouder Eliud Kipchoge wist te verslaan.

Maar de 37-jarige Kipsang wordt nu teruggefloten, omdat hij volgens de dopingautoriteiten niet koosjer te werk is gegaan. De Keniaan wordt 2 dingen verweten: hij heeft zijn whereabouts verkeerd ingevuld en hij wordt verdacht van een poging tot "sabotage van de dopingcontroles".

In afwachting van een definitieve uitspraak is Kipsang voorlopig geschorst.