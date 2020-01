Club Brugge: "In 2022-2023 willen we in het nieuwe stadion voetballen"

Burgemeester: "2 stadions op 2 locaties"

"Ten tweede vragen we club ook om met shuttles te werken vanuit bijvoorbeeld Jabbeke, want we willen minder auto's toelaten in de omgeving van het stadion. En ten derde moet Club met de modernste licht- en geluidtechnieken te werken. Op die manier willen die hinder tot een minimum beperken."

"Wij beogen nu met de stad 2 voetbalstadions op 2 locaties. Dat is de wens van de clubs. Ze zullen allebei over een stadion beschikken, aangepast aan hun eigen noden."

"De overgrote meerderheid van gemeenteraad staat achter het plan", vertelde burgemeester Dirk De fauw. "Eind mei liet Cercle Brugge weten dat de vereniging niet getrouwd was met Jan Breydel en dus bereid was om de site te verlaten. Op die manier kon Club Brugge de piste bewandelen."

Het stadiondossier in Brugge heeft een verrassende wending gekregen. Club Brugge mag van de stad een nieuwe thuishaven bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion, voor Cercle Brugge kijkt de burgemeester naar de terreinen aan de Blankenbergse Steenweg in het noorden van de stad.

"Herhaaldelijk met Cercle gesproken"

"We hopen nu om op korte termijn voor Cercle een oplossing te vinden aan de Blankenbergsesteenweg. We wensen er ook oefenvelden voor Cercle én Club aan te kunnen leggen."

Cercle Brugge viel vanochtend uit de lucht toen het nieuws bekendraakte, maar dat betwist Dirk De fauw. "We zijn herhaaldelijk met Cercle Brugge in gesprek gegaan, gisteravond nog", zei de burgemeester op de persconferentie.

Club Brugge-voorzitter: "Blij, heel blij"

Bart Verhaeghe was in zijn nopjes. "Dit is een historisch moment voor ons", zei de ambitieuze voorzitter van Club Brugge.

"We zijn blij, heel blij, dat we nu werk kunnen maken van een omgevingsvergunning. Ik hoop die tegen de zomer in te kunnen dienen en dan hoop ik dat we groen licht krijgen. Dan kunnen we aan de bouw beginnen die ongeveer anderhalf jaar zal duren. Dan voetballen we hopelijk in het seizoen 2022-2023 in een nieuw stadion."

Het Jan Breydelstadion hoort dus over 2,5 jaar tot de geschiedenisboeken. Club en Cercle Brugge zullen er dan meer dan 45 jaar gespeeld.

Verhaeghe: "Het verrast me dat we nog kunnen voetballen in Jan Breydel, want het stadion is op. In Brugge moeten we een betere accomodatie kunnen aanbieden aan de voetbalfans."

"En met Club Brugge willen we blijven meedraaien op het hoogste niveau, ook in Europa. Daarom zijn we zeer blij dat we nu zicht hebben op een modern stadion en daar wil ik iedereen voor bedanken, de burgemeester in het bijzonder."