Cercle verrast door stadionplannen van Club Brugge: "Wij weten van niks"

Een doorbraak in het Brugse stadiondossier: Club Brugge gaat een nieuw stadion bouwen op de huidige Olympia-site, naast het Jan Breydelstadion. Een nieuw stadion aan de Blankenbergsesteenweg moet op termijn de thuisbasis worden van Cercle. Maar de Brugse stadsrivaal van blauw-zwart reageert totaal verrast op het nieuws.

"Ik kan er geen zinnig woord over zeggen, want wij weten van niks", reageert voorzitter Frans Schotte. "Er zijn wel gesprekken geweest tussen Cercle Brugge en de stad waar een aantal sporen besproken zijn, maar dit scenario was er helemaal niet bij. Ik heb ook geen zin in de mallemolen die Club Brugge meegemaakt heeft aan de Blankenbergsesteenweg."

"Wij zijn op geen enkel moment betrokken bij de onderhandelingen. Club Brugge heeft ons niet gecontacteerd en de stad heeft niks gezegd. Ik wacht ook af wat ze vanmiddag zullen vertellen op de persconferentie. In elk geval is de manier waarop dit allemaal naar buiten komt niet de goeie manier."