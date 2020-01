"Een titel van Liverpool zou me helpen om dat ene moment te verwerken"

Even terug naar 27 april 2014: leider Liverpool leek af te stevenen op een eerste titel in 24 jaar, maar een slipper van Steven Gerrard in de topper tegen Chelsea luidde nog ommekeer in. In de laatste 3 wedstrijden van het seizoen hield Manchester City de Reds toch nog van een 19e titel. Die fatale misser achtervolgt Gerrard tot op vandaag.

"Ik denk er bijna dagelijks aan", bekent de voormalige kapitein van Liverpool in de podcast van zijn ex-ploegmaat Jamie Carragher. "Ik weet wel dat het niet alleen dat moment was. Mensen zeggen me dat ook: "Het was over 38 wedstrijden". Maar toch was die slipper heel bepalend. Dus in mijn hoofd was het toch altijd dát moment."

"Toen Liverpool vorig jaar de Champions League won en ik de vreugde van de supporters zag, voelde ik me wel beter. Dat was een soort genezing voor mij. Als Liverpool dit jaar ook de Premier League kan winnen, zou mij dat zeker helpen om dat ene moment te verwerken."