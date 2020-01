Darcis: "Exit doet pijn, maar we kunnen met opgeheven hoofd vertrekken"

Nadat David Goffin de bordjes gelijk had gehangen na winst tegen Nadal, was het aan Sander Gillé en Joran Vliegen om het beslissende dubbelspel te spelen. Het werd een spannende match, die pas in de supertiebreak in het voordeel van het duo Nadal/Carreno Busta werd beslist.

Steve Darcis vindt het jammer dat België net naast een stunt grijpt. "Toen het in de duels 1-1 stond, wisten we dat alles mogelijk was, ook al speelde Nadal het dubbelspel. De exit doet pijn, maar we kunnen met opgeheven hoofd vertrekken."

"Sander en Joran zijn heel diep gegaan en hebben alles gegeven. Ze speelden heel stevig, maar het mocht niet zijn. Soms scheelde het maar weinig. Triest, maar dat is nu eenmaal tennis."