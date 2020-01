Opstootje in de NBA: "Ik ben niet bang van die softie"

De potjes van Jimmy Butler en TJ Warren kookten over halfweg het 3e quarter. De twee kemphanen moesten van elkaar gescheiden worden na een fout van Warren op Butler. Die revancheerde zich meteen daarna met een offensieve fout. Een ostentatief applaus van Warren werd bestraft met de uitsluiting, tot groot jolijt van Butler. Die zwaaide de Indiana-speler uit met kushandjes.

Na de wedstrijd, door Miami gewonnen met 108-122, zweeg TJ Warren in alle talen. Butler daarentegen liet zich helemaal gaan. "Het zal wel zwaar zijn voor hem: ik kan op hem verdedigen, maar hij niet op mij. Dan kun je beter je mond houden. We zullen elkaar nog tegenkomen, maar ik ben niet bang van die softie. Hij is zwak", fulmineerde Butler.

"Als ik zijn coach was, ik zou hem nooit meer op mij laten verdedigen. Ik geef hem elke keer een bolwassing. Hij kan me gewoon niet aan, die jongen is totaal geen partij voor mij. Hij is afval. Ik speel op een ander niveau. Als hij nog eens op mij verdedigt, is dat een gebrek aan respect voor mij."