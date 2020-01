STVV-trainer Kostic na 1-0 tegen Schalke: "Elke winst is belangrijk"

Kostic: "De attitude zat goed"

De kersverse STVV-trainer Milos Kostic was tevreden over wat hij te zien kreeg: "Elke winst is belangrijk. De spelers tonen in de wedstrijd waarop we trainen. De attitude, kracht en energie zaten goed. De spelers reageerden goed op de tactische verandering, maar we moeten er nog hard aan werken".

Botaka: "Niet de persoon die spelletjes gaat spelen"

Aanvaller Jordan Botaka merkte duidelijk verbetering in de club: "De afgelopen maanden liep iedereen met vraagtekens rond. Komt er wel een nieuwe coach of een nieuwe staf?Nu is er duidelijkheid en weten we heel goed wie iedereen is en waar we staan".

Volgens Botaka kan STVV nog in de problemen komen dit seizoen. "Als je begint zoals je het jaar bent geëindigd wel. Maar er is een frisse wind, een nieuwe staf. De manier waarop we werken is heel scherp", weet de Congolees.