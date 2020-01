De Condé: "We hebben geen Noren gehaald om Sander Berge te paaien"

"Berge en Samatta staan niet te popelen om te vertrekken"

“Het is moeilijk in te schatten of we Play-off 1 zullen halen”, steekt Dimitri De Condé van wal. “We gaan er volop voor, maar het worden nog 9 moeilijke wedstrijden. Mocht het niet lukken, dan zal Racing Genk niet in elkaar vallen."

"We zijn financieel gezond en zelfs een seizoen zonder Europees voetbal kunnen we gemakkelijk opvangen. Maar het zou een primeur zijn mocht de kampioen Play-off 1 niet halen en dat willen we uiteraard liever niet.”

“Misschien was het vertrek van Pozuelo, Trossard én Malinovski na het kampioenenjaar een beetje van het goeie te veel. Vooral omdat het over de centrale as gaat, met ook nog Heynen en Vukovic die daar nu door blessures weggevallen zijn.”

“In dat verband hebben we natuurlijk liever niet dat Samatta en Berge ook nog zouden vertrekken deze winter. Zeker ben je nooit, maar we hebben met hen gepraat en ze staan niet te popelen om te vertrekken."

"Er is veel vraag naar hen, maar concreet is dat niet. We praten nu trouwens over die twee, maar er is bijvoorbeeld ook heel veel vraag naar Maehle en Lucumi.”