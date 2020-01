"Carrière van Møller Dæhlie doet me aan die van Pozuelo denken"

Technisch directeur Dimitri De Condé was maar wat blij dat hij twee kersverse aanwinsten kon voorstellen. "Het verleden heeft aangetoond hoe belangrijk het is om nieuwe jongens meteen te kunnen integreren. Dat gaat niet enkel over het voetbaltechnische aspect, maar ook in de groep. Dat kan ons alleen maar een voorsprong geven", zegt De Condé.

Het is geen toeval dat KRC Genk met de 20-jarige middenvelder Kristian Thorstvedt en de 24-jarige spelmaker Mats Møller Dæhlie twee Noren heeft aangetrokken. "We hebben een heel goeie ervaring met onze eerste Noor (Sander Berge) en we hopen dat we nu hetzelfde resultaat zullen krijgen", zegt De Condé.

"Ik denk dat we Thorstvedt nog wat tijd moeten geven"

De Condé stelde zijn Noren een voor een ook voor. "Het zijn twee verschillende types. Kristian is een jonge speler. Hoe snel zo iemand op de deur van de eerste ploeg kan kloppen, valt af te wachten. Het verleden heeft geleerd dat dat snel kan zijn en dat hopen we ook, maar ik denk dat we hem nog wat tijd moeten geven." "Hij heeft al iets bewezen in toch de fysiek sterke competitie in Noorwegen. Hij is er toch in geslaagd om 13 doelpunten te maken op jonge leeftijd. Hij is fysiek heel sterk, heeft goeie voeten en er staat ook een goeie kop op." "Ik heb voor Genk gekozen omdat het een rijke traditie heeft met de opleiding van jonge spelers", legde Thorstvedt zelf uit. "Dit is een heel jong team en dat bewijst dat Genk jonge spelers beter wil maken."

"Møller Dæhlie kan op korte termijn rendement brengen"