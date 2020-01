"De aarde stopt niet met draaien als we Play-off I niet halen"

"Berge en Samatta zijn hier met hun gedachten en hart"

Racing Genk snijdt over een tiental dagen de terugronde aan op de 8e plaats in het klassement. Met matchen tegen Zulte Waregem, AA Gent, Charleroi, Antwerp, Standard, Kortrijk, Club Brugge, KV Oostende en KV Mechelen oogt het programma loodzwaar.

Hannes Wolf, T1 van Genk: "Dat is een uitdaging, maar ook voor de andere teams wordt het geen gemakkelijke opdracht tegen ons. Ik hoop dat zij achteraf zeggen dat het niet fijn was om tegen ons te spelen."

"De top 6 is ons grote doel, maar we willen ook beter worden en werken op lange termijn. In voetbal kan alles in 9 matchen. De aarde stopt niet met draaien als we het niet halen."

Een club als Genk mag Play-off I toch niet missen? "Dat klopt, want profvoetbal draait om resultaten. Maar er is meer en we willen onze jonge spelers beter maken. Al zullen we ons daar niet achter verschuilen, want we willen echt Play-off I spelen."

Zal de jacht op dat ticket met sterkhouders Sander Berge en Aly Samatta in het Genkse shirt gebeuren? Zij lijken een transferdoelwit in het buitenland. "Ze zijn hier met hun gedachten en hart. Ze gedragen zich voorbeeldig, maar we beseffen dat ze interessante pistes zijn."