Nairo Quintana rijdt zich meteen in de kijker met zege op steil klimpad

Het was even wennen. Voor het eerst in 9 jaar was Nairo Quintana niet te bewonderen in zijn Movistar-uitrusting. De 29-jarige Colombiaan verdedigt nu de kleuren van het Franse team Arkéa-Samsic.

De lokale wedstrijd die Quintana naar zijn hand zette, vond plaats in zijn eigen regio Boyaca. De klimgeit plaatste een versnelling op een duizelingwekkend steil klimpad. In de achterhoede kropen de renners over die muur.

Quintana haalde het uiteindelijk voor zijn landgenoot en UAE-renner Cristian Camilo Muñoz. De triomf telt wel niet als een officiële zege, omdat het geen UCI-wedstrijd was.