Team van Sven Nys zet samenwerking met ploegleider Kris Wouters stop

Kris Wouters was al jaren kind aan huis bij de Telenet-familie, maar de ploeg van Sven Nys heeft de samenwerking met de ploegleider beëindigd.

"In onderling overleg werd er beslist de samenwerking met ploegleider Kris Wouters stop te zetten. Wij willen Kris bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het team. Eric Braes, die tot op heden tweede ploegleider was, neemt de taken van Kris vanaf vandaag over", luidt de mededeling.