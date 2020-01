Petje af: Vince Carter is eerste speler die in 4 verschillende decennia speelt

Hij was nog actief tegen de legendarische Michael Jordan en afgelopen nacht kwam hij in actie in de partij tegen de Indiana Pacers. Meteen goed voor het 4e decennium op een rij waar Vince Carter (42) actief is: de jaren 90, de "noughties", 2010 en nu ook 2020.

In 1999 maakte Carter zijn debuut. Sindsdien speelde hij meer dan 1.500 NBA-wedstrijden. Hij werd 8 keer NBA All-Star en won olympisch goud in 2000. In 1999 werd hij ook NBA Rookie of the Year.

"Ik ben erg dankbaar om dit allemaal te mogen meemaken", vertelt Carter bij Yahoo Sports. "Ik ben nu waarschijnlijk nog competitiever op dit niveau."