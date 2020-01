Goegebuer na "schokkende documentaire": "Strenge testen tot Spelen zijn nodig"

"Goegebuer: "Ik doe een oproep aan alle instanties om hun werk te doen"

In de documentaire van de Duitse openbare omroep ARD werd de Hongaar Tamas Ajan - voorzitter van de internationale gewichtheffederatie - beschuldigd van corruptie. Hij zou zich hebben verrijkt en zou atleten geholpen hebben om dopingcontroles te vermijden.

Ajan weigert te reageren op de documentaire. Een "bezorgde" Tom Goegebuer doet dat wel na de "schokkende ARD-documentaire".

"Systematisch dopinggebruik in sommige landen is niets nieuws. Maar in de documentaire wordt ook een geheimhouding gesuggereerd van de internationale gewichthefferfederatie en Hunado. Ik ben benieuwd naar wat de uitleg van de IWF en de andere betrokkenen zal zijn."

"Eén ding is zeker: om het minste twijfel te voorkomen, moeten de antidopingtesten en het resultaatmanagement zo onafhankelijk mogelijk zijn (en de testen moeten worden uitgevoerd door een mix van verschillende antidopingtesten)."

"Ik ben ervan overtuigd dat er al een aantal goede stappen zijn gezet en het nieuwe individuele olympische kwalificatiesysteem veel efficiënter is om valsspelers weg te houden. Maar de laatste stap zal de belangrijkste zijn."

"De atleten die zich zullen kwalificeren voor de Olympische Spelen (in Tokio 2020, red) zijn al voor 80% bekend, dus strenge en regelmatige testen tot de Spelen zijn nodig", gaat Goegebuer voort.

"Ik doe een oproep aan alle instanties (IWF, ITA, WADA, ...) om hun werk te doen. We moeten laten zien dat we eerlijke wedstrijden kunnen houden", aldus Goegebuer.