Corrupte voorzitter gewichtheffederatie hielp atleten om dopingcontroles te ontwijken

ARD heeft al een paar documentaires gemaakt om doping en corruptie in de sport bloot te leggen. En dat is nu ook het geval. In de documentaire over gewichtheffen komt naar voren dat bijna de helft van de 450 medaillewinnaars op Olympische Spelen en WK's tussen 2008 en 2017 in het jaar van hun successen geen enkele keer out-of-competition is getest op verboden middelen.

"Er werd niet gecontroleerd omdat ze wisten dat de testen positief zouden zijn", zei de Spaanse gewichthefster Lydia Valentin, die het olympisch goud van Londen 2012 pas kreeg toegekend nadat de drie medaillewinnaars bij hertests waren ontmaskerd als dopingzondaars.

Bij de meeste internationale wedstrijden mocht altijd het Hongaarse antidopingbureau Hunado de controles uitvoeren. Alleen bij het WK van 2015 in de Verenigde Staten werd het Amerikaanse bureau Usada ingezet, dat meteen 24 gewichtheffers betrapte.

Het ARD zegt over bewijzen te beschikken dat dopingcontroleurs van het Hunado fraudeerden. "Ajan staat voor een systeem dat doping de afgelopen tientallen jaren in het gewichtheffen mogelijk heeft gemaakt", reageerde Christian Baumgartner, voorzitter van de Duitse bond. Ajan zou atleten geholpen hebben om zich te onttrekken aan dopingcontroles.

Ajan wordt er verder van beschuldigd met betalingen van het IOC - sinds 1992 in totaal meer dan 20 miljoen euro - te hebben gerommeld op Zwitserse rekeningen. Zo'n 5 miljoen euro zou daarbij verdwenen zijn.