Kubacki zweeft in Bischofshofen naar eindwinst in Vierschansentoernooi

Dawid Kubacki, wereldkampioen schansspringen op de normale schans, stond na drie manches in het Vierschansentoernooi aan de leiding. Maar de Noor Marius Lindvik en titelverdediger Ryoyu Kobayashi hadden de overwinning in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen en Innsbruck onder elkaar verdeeld.

Het was van 1999 geleden dat de eindwinnaar van het Vierschansentoernooi geen enkele manche had gewonnen en dat wou Kubacki koste wat het kost vermijden. Zeker omdat het schansrecord (145m) in Bischofshofen op zijn naam staat. Met sprongen van 143 en 140,5 meter zette de Pool toch nog de kroon op het werk.

Marius Lindvik (21), de jonge Noor die verrassend won in Innsbruck en Garmisch-Partenkirchen, eindigt tweede in de eindstand en toont zich een grote naam voor de toekomst. Titelverdediger Ryoyu Kobayashi zag zijn kansen op de eindwinst al in Innsbruck weg zweven en moest ook in Bischofshofen vrede nemen met een 7e plek. Zo tuimelt hij naast het eindpodium.