"De Australian Open uitstellen? Daar moet je rekening mee houden"

Djokovic: "Uitstel Australian Open? Daar moet je rekening mee houden"

"Dat is niet evident, want er zijn heel wat betrokken partijen en factoren. Maar de gezondheid van iedereen komt altijd op de eerste plaats."

"Als de luchtkwaliteit in Sydney of Melbourne niet verbetert, dan denk ik dat Tennis Australia regels moet opstellen", vertelde de Serviër op een persconferentie.

Novak Djokovic is momenteel aan de slag op de ATP Cup, het nieuwe landentoernooi waarvan de finale volgend weekend gespeeld wordt in Sydney. Maar de Australische grootstad wordt bedreigd door de bosbranden, net als Melbourne, het decor voor de Australian Open.

Barty: "Het maakt niet uit of de Australian Open een dag of twee dagen later begint"

Bij de vrouwen reageerde Ashleigh Barty, nummer 1 van de wereld, op de suggestie van Novak Djokovic. "Mijn land beleeft een zeer tragische periode", vertelde de Australische.

"Tennis is een sport, een spelletje dat we spelen. Maar er zijn momenteel in Australië andere zaken die we echt moeten oplossen."

"Wat ik bedoel, is dat het niet echt uitmaakt of de Australian Open nu misschien één dag of twee dagen wordt uitgesteld. Wat wel van tel is, is dat de Australiërs veilig zijn en dat we deze grotere problemen verhelpen."

"Ja, we houden van onze sport. Ja, we zijn professionals en we doen alles wat we kunnen. Maar het blijft een spel. Je moet alles in perspectief plaatsen en je moet de belangrijke zaken in het leven op de eerste plaats zetten."