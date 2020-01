Is Van Aert klaar voor het BK? "Ik hoop mee koers te maken, podium zou wonder zijn"

"Vol goede moed naar het BK"

Van Aert kon in Gullegem goed volgen tot halverwege de wedstrijd. Na een prik van Van der Poel ging het plots veel te snel voor onze landgenoot. Met welk gevoel stapt hij van de fiets na zijn vierde plaats? "Toch wel met een goed gevoel", zegt hij voor de Sporza-microfoon.

"Het was een lastige cross, maar ik heb goed gereden. Toch voel ik dat er nog heel veel ruimte is voor verbetering. Voor de cross was ik heel optimistisch, maar ik heb toch gevoeld dat ik nog heel veel procentjes kan verbeteren. Ik verlies vooral nog veel op techniek. De vorm is nog niet wat die moet zijn en als je dan veel fouten maakt, dan bekoop je dat vroeg of laat."

Van Aert ging er wel vlot vandoor in de eerste helft van de cross. Bewust of niet? "Ik had een goede start en op dit parcours was het gemakkelijker om mee het tempo te bepalen. Toen de koers openbrak en de rest versnelde, miste ik de aansluiting. Daarna was het voorbij voor mij. De laatste twee ronden had ik het beste gehad. In Loenhout was mijn finale beter."

"Het is moeilijk om de twee crossen die ik gereden heb te vergelijken. Het afzien voelde nu minder onaangenaam dan in Loenhout. De gewenning om diep te gaan komt snel terug, qua prestatie zijn Loenhout en Gullegem vergelijkbaar."

Is de 4e plaats een opsteker voor het BK van volgende week zondag in Antwerpen? "Ik ga vol goede moed naar het BK en heb er niets te verliezen. Het is ook eens aangenaam om zo naar een kampioenschap te gaan. Ik hoop mee koers te maken en in de buurt van het podium te komen. België is nog altijd het beste crossland, het podium halen, zou een wonder zijn."