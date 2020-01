Merlier wil zich tonen in driekleur: "Vinkjes achter Scheldeprijs, De Panne en Nokere"

"Vinkjes achter Scheldeprijs, De Panne en Nokere"

Merlier blonk gisteren op de voorstelling van Alpecin-Fenix in zijn Belgische driekleur. De veldrijder was toch wat onder de indruk van het hele gebeuren. "Ik zit nu echt in een heel groot team", zei hij voor de Sporza-microfoon. "Ik voel me zelfs een beetje onwennig."

Wat zijn voor Merlier de doelen in 2020? "Als ik in elke koers waar ik wil starten, ook mag starten, dan zie ik toch wat kansen voor mij. Ik heb vinkjes gezet achter de Scheldeprijs, de Driedaagse Brugge-De Panne en Nokere Koerse. Die zijn voor mij als sprinter het belangrijkste."

"Van Parijs-Roubaix droom ik, maar het is nog niet zeker dat we een wildcard krijgen. We hebben uiteraard ook Mathieu van der Poel is ons team voor die wedstrijd."

Het BK wordt in 2020 in Anzegem gereden, dat is Merlier-gebied. "Ik heb altijd gezegd dat ik voor eigen volk het BK wilde winnen. Ik werd nu al kampioen in Gent, maar liever een jaartje te vroeg dan helemaal niet. Het parcours van het BK ken ik nog niet, maar die dag zit wel al in mijn hoofd. Een verlenging van mijn titel zou uniek zijn."